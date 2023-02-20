Ardahanlı esnaf, amcasından miras kalan mağazadaki ürünleri depremzedelere bağışladı

ARDAHAN (AA) - GÜNAY NUH - Ardahanlı esnaf Mehmet Akif Avşar, amcasından miras kalan mağazadaki hazır giyim ve kumaşları, ihtiyaç duyulan giyim ürünlerine dönüştürülerek depremzedelere gönderilmesi için Halk Eğitim Merkezinin hizmetine sundu.

Kentte, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yönelik destek ve yardımlar sürüyor.

İnönü Caddesi'nde kırtasiye işleten Mehmet Akif Avşar, bir süre önce manifaturacı amcası 93 yaşındaki Mecit Avşar'ı kaybetti.

Evlenmeyen manifaturacı amca ise vefatından önce iş yerini yeğeni Avşar'a miras bıraktı. Mehmet Akif Avşar ise "amca emeğidir" diyerek iş yerinin kapısına kilit vurdu.

Depremlerin ardından da Avşar'ın amcasının adına bağışladığı mağazadaki ürünler, Merkez Halk Eğitim Müdürlüğü usta öğreticileri ile gönüllü kadınlarca tek tek raflardan indirilip kayıt altına alındı.



- "Allah amcamın hayrını kabul etsin"

Avşar, AA muhabirine, amcasından kendisine miras kalan manifaturadaki ürünleri, Miraç Kandili'nde bağışlama kararı aldığını söyledi.



Ülkenin büyük bir felaket yaşadığını ve bu afetin herkesi derinden etkilediğini, kendisini de onların yerine koyduğunu dile getiren Avşar, mağazadaki hazır ürünlerin paketlenip, kumaşların ise işlenip deprem bölgesine gönderilmesi için İl Halk Eğitim Müdürlüğüyle irtibat kurduğunu belirtti.

Merhum hayırsever amcasının kendisine bıraktığı malzemelerin depremzedelere nasip olduğunu ifade eden Avşar, şunları kaydetti:

"Allah amcamın hayrını kabul etsin. Allah bir daha ülkemize, devletimize böyle bir şeyi yaşatmasın. Allah ülkemizi her zaman muhafaza etsin. Bize önce vatan lazım, vatanı korumak için insan lazım. Bu insanları da yaşatmamız lazım. Depremzedeler bizim kardeşlerimizdir. Gücümüz kadar hayır yapmak zorundayız."

- Kumaşlar kıyafete dönüşecek

Merkez Halk Eğitim Müdürü Mesut Yolcu ise anlamlı davranışından dolayı Mehmet Akif Avşar'a teşekkür etti.

Bağışlanan konfeksiyon ürünlerinin çoğunun kumaş, iç çamaşırı, çorap, eşarp, etek ve kazak gibi malzemelerden oluştuğunu ifade eden Yolcu, ürünlerin depremzedelere ulaştırılması için yapılan çalışmaları AFAD koordinesinde yürüttüklerini belirtti.

Yolcu, şunları kaydetti:

"Bağışı yapılanlar istenen ürünlerden ve bu çok önemli. Bunları kurumumuzda tasnif edip bölgeye AFAD aracılığıyla göndereceğiz. Diğer kumaş malzemeler de yine kurumumuz atölyelerinde iç çamaşırı, pijama, eşofman ve benzeri ürünlere dönüştürülecek. Bu çalışmalarda bize desteklerini esirgemeyen Valimiz Hüseyin Öner ile Milli Eğitim Müdürümüz Erhan Bulut'a teşekkür ediyoruz. Çünkü onların desteği ile depremin ilk gününden itibaren tüm atölyelerimiz bu çalışmaları yapıyor."

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