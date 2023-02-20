Ardahan Valisi Öner, kentte konaklayan depremzedeleri ziyaret etti:

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ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Hüseyin Öner, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve kentte konaklayan aileleri ziyaret etti.

Öner, deprem bölgelerinden kente gelen ailelerle konakladıkları evlerde bir araya geldi.

Çocuklara oyuncak hediye eden Öner, depremzede ailelerin ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

İhtiyaçların hızla karşılanacağını belirten Öner, depremzedeleri misafir eden Ardahanlılara da teşekkür etti. Öner, depremzedelere yönelik, "Devletimiz ve milletimiz her daim yanınızda. İnşallah bu zor günlerin de üstesinden hep birlikte geleceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Devlet olarak yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

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