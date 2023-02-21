Ardahan'da etkili olan tipi ve buzlanma ulaşımı aksattı

ARDAHAN (AA) - Ardahan-Şavşat kara yolunda etkili olan tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Kentin yüksek noktalarında başlayan ve yer yer etkisini arttıran kar ve tipi nedeniyle kara yollarında buzlanma meydana geldi.
Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisindeki rampada yoğun buzlanmadan dolayı tırlar ilerlemekte güçlük çekti.
Tipinin görüş mesafesini düşürdüğü yolda kalan bazı tır sürücüleri, Karayolları ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler, güzergahı kullanacak sürücülerin araçlarında takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları konusunda uyardı.