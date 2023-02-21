Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamaya neden oluyor.

Kent genelinde etkili olan kar, yüksek noktalarda tipiye dönüştü.

Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapası'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde yoğun kar ve tipiyle buzlanma meydana geldi.

Güzergahı zincirsiz geçmek isteyen bazı tır sürücüleri buzlanmadan dolayı yolda kaldı ve Karayolları ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, özellikle ağır tonajlı araçların zincir takmaları uyarısında bulundu.





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