Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçlar yolda kaldı

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'da, Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda etkili olan tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kentin yüksek noktalarında başlayan ve yer yer etkisini arttıran kar ve tipi nedeniyle kara yollarında buzlanma meydana geldi.

Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapası'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yolun Ilgar Dağı rampasında yolda kalan bazı tır sürücüleri, Karayolları ekiplerinden yardım istedi.

Ulaşımda aksamaların yaşanması nedeniyle ekipler, yolu, zincirsiz ağır tonajlı araçların geçişine kapattı.

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