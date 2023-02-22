Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Vali Hüseyin Öner ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, kutlama mesajı yayımladı.

Vali Öner, mesajında Serhat şehri Ardahan'ın işgalden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle buruk bir sevinçle kutlandığını bildirdi.

Şehit ve depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Öner, "Bu yıl, milletçe derin üzüntüsünü yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle buruk bir sevinçle kutluyoruz. İşgal dönemlerinde, Çanakkale savaşlarında, Milli Mücadele döneminde ve yaşadığımız onca felaketlerde milletimiz nasıl ki dayanışma içerisinde tüm sıkıntıları atlattıysa, bugün de birlik ve beraberlik ve dayanışma içerisinde bu acıları birlikte atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut da mesajında büyük fedakarlıklar göstererek topraklarını canları pahasına savunan ve düşmana teslim etmeyen kahraman ecdadın ilelebet milletin gönlünde yaşayacağını ifade etti.





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