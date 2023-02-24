Ardahan'da kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan'da kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

AA

Ardahan'da kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 31 köy yolu, karla mücadele çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Kentte sabah etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 31 köy yolunda, İl Özel İdaresi ekiplerince karla mücadele çalışması başlatıldı.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla söz konusu köy yolları ulaşıma açıldı.

Vali Hüseyin Öner, AA muhabirine, bölge genelinde etkili olan kar ve tipinin ulaşımı yer yer aksattığını söyledi.

Karayolları 183. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekiplerince kent genelinde karla mücadele çalışması yürütüldüğünü ifade eden Öner, "Sabah saatlerinde ulaşıma kapanan köy yollarımızın tamamı ulaşıma açıldı. Ancak sürücülerimizin yine de tedbirli olmalarını istiyoruz. Çünkü aralıklarla kar ve tipi etkili olabiliyor." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı
Erzurum ile Ardahan'daki 123 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Erzurum ile Ardahan'daki 123 köy ve mahalle yolu ...
Ardahan'da 75 kaçak elektronik sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Ardahan'da 75 kaçak elektronik sigara ele geçirildi
Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü
YEREL HABERLER Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl ...
Ardahan'da kardan kapanan 53 köy yolunun 51'i açıldı
YEREL HABERLER Ardahan'da kardan kapanan 53 köy yolunun 51'i açıldı
Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı
YEREL HABERLER Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı
Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçlar yolda kaldı
YEREL HABERLER Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı ...
Ardahan-Şavşat kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
YEREL HABERLER Ardahan-Şavşat kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma ...
Ardahan'ın Damal ve Posof ile Ağrı'nın Hamur ilçesinde eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Ardahan'ın Damal ve Posof ile Ağrı'nın Hamur ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.