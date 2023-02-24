Ardahan'da kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 31 köy yolu, karla mücadele çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Kentte sabah etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 31 köy yolunda, İl Özel İdaresi ekiplerince karla mücadele çalışması başlatıldı.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla söz konusu köy yolları ulaşıma açıldı.

Vali Hüseyin Öner, AA muhabirine, bölge genelinde etkili olan kar ve tipinin ulaşımı yer yer aksattığını söyledi.

Karayolları 183. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekiplerince kent genelinde karla mücadele çalışması yürütüldüğünü ifade eden Öner, "Sabah saatlerinde ulaşıma kapanan köy yollarımızın tamamı ulaşıma açıldı. Ancak sürücülerimizin yine de tedbirli olmalarını istiyoruz. Çünkü aralıklarla kar ve tipi etkili olabiliyor." dedi.

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