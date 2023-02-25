Ardahan Belediye Başkanı Demir, kentte konaklayan depremzedeleri ziyaret etti

Avcılar depreme ne kadar dayanıklı?

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ARDAHAN (AA) - Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve kentte konaklayan aileleri ziyaret etti.

Eşi Zühal Demir ile Yeni ve İnönü mahallelerindeki depremzedeleri ziyaret eden Demir, ailelerin ihtiyaç ve taleplerini dinledi.



Demir, bu zor günleri birlikte aşacaklarını belirterek, "Sizler bizim misafirimizsiniz, sıkıntınız sıkıntımızdır." ifadesini kullandı.

Zühal Demir de oyuncak verdiği çocuklarla yakından ilgilendi.

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