Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda karla mücadele çalışması sürüyor

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'da, kar ve yoğun tipinin ulaşımı aksattığı Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda, karla mücadele çalışması devam ediyor.

Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde kar ve tipi aralıklarla etkili oluyor.

Karayolları 183. Şube Şefliği ekiplerince, yolun özellikle rampalarında ulaşımın aksamaması için kepçelerle genişletme çalışması yürütülüyor.

Tipinin akşam saatlerinde etkili olduğunu belirten ekipler, özellikle ağır tonajlı araç sürücülerini bölgede tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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