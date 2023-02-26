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Ardahan'a gelen depremzede çocuklar, Çıldır Gölü'nü atlı kızakla gezdi

AA

Ardahan'a gelen depremzede çocuklar, Çıldır Gölü'nü atlı kızakla gezdi

ARDAHAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından aileleriyle Ardahan'a gelen çocuklar için yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde atlı kızak etkinliği düzenlendi.

Depremin etkilediği illerden aileleriyle Ardahan'a gelen çocukların, yaşadıkları travmayı unutmaları amacıyla kentte çeşitli sosyal ve sportif faaliyetler yapılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizesinde, Çıldır Kaymakamlığı ve Çıldır Belediyesinin katkılarıyla 50 çocuk, Ardahan ve Kars illeri arasındaki Çıldır Gölü'ne getirildi.

Çocuklar, Çıldır Gölü'nün Ardahan tarafındaki Belediye Sosyal Tesisleri bölgesinde atlı kızak, futbol, voleybol ve kort tenisi etkinliğine katıldı. Belediye görevlilerince çocuklara yemek ikramı yapıldı.

- Etkinliğe Vali Öner ve eşi de katıldı

Etkinliğe katılan Ardahan Valisi Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner de çocuklarla atlı kızağa binip bir süre sohbet etti.

Vali Öner, burada yaptığı konuşmada, depremzede çocukların güzel vakit geçirmeleri için kurumların çeşitli etkinlikler düzenlediğini söyledi.

Bugün de çocukların özellikle atlı kızakla eğlendirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Öner, şunları kaydetti:

"Depremzede çocuklarımız için birçok etkinlik düzenledik, düzenliyoruz. Bugün de onları Çıldır Gölü ile tanıştırmak istedik. İyi de oldu. Güzel ve eğlenceli vakit geçirdiler. Yaklaşık 750 vatandaşımız burada bizde misafir kalıyor. Onların çocukları bizim için çok önemli. Çocukların yaşamının normale dönmesi için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz."

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