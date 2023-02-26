Ardahan Valisi Öner, huzurevindeki afetzedeleri ziyaret etti

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ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Hüseyin Öner, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Gaziantep Nizip Huzurevi'nden Ardahan'a nakledilen 14 afetzedeyi ziyaret etti.

Öner, eşi Zehra Mine Öner ile Ardahan Huzurevi'ndeki ziyaretinde, devlet olarak yaraların sarılması için seferber olunduğunu söyledi.

Yaşanan acıların kısa sürede son bulması için devlet millet ortaklaşa çalışıldığını vurgulayan Öner, "İlimize gelen misafirlerin en iyi şekilde ağırlanması için çalışıyoruz. Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşımızın yanında olacağız. Bu zor günleri de birlikte aşacağımıza inanıyoruz." dedi.

Zehra Mine Öner de afetzedelerle bir süre sohbet etti.

Öner ve eşi daha sonra Hatay ve Malatya'dan kentteki yakınlarına misafir olan Çivit ve Karaca ailelerini ziyaret etti, acılarını paylaştı.

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