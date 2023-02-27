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Sağlık görevlisi Adıyaman'da bir çocuğun enkazdan kurtarılma anını anlattı

AA

Sağlık görevlisi Adıyaman'da bir çocuğun enkazdan kurtarılma anını anlattı

ARDAHAN (AA) - GÜNAY NUH - Elazığ depreminde görev yapan ve 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'a yardıma giden sağlık çalışanı Can Türker, babası ve ablasını kaybeden 11 yaşındaki çocuğu enkazdan sağ çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ardahan'da görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllüsü Türker, depremlerin ardından 5 kişilik ekibiyle hayat kurtarmak için Adıyaman'a gitti.

Kentte 7 gün görev yapan Türker ve ekibi, 9 binanın enkazından 3'ü çocuk 5 kişiyi sağ çıkardı.

2020'de Elazığ depreminde görev yaptığı için dönemin Tokat Valisi Ozan Balcı'dan teşekkür belgesi alan Türker, deprem bölgesindeki çalışmalarının ardından ekibiyle Ardahan'a döndü.

- "Önceliğimiz Ali'yi hayata bağlamaktı, şükür başardık"

Türker, Adıyaman'da Burak Apartmanı enkazından depremin 37. saatinde sağ çıkardıkları 11 yaşındaki Ali ile yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

İlk görev yerlerinde bir çocuğu kurtarmanın sevincini yaşadıklarını, Ali'nin sağlıklı olmasına sevinirken aynı noktada babası ve kız kardeşinin vefat etmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Türker, şöyle devam etti:

"Ali, psikolojik olarak çok yıpranmıştı. Gerekli müdahaleyi orada yaptık. Ancak ablası ve babasının cansız bedenleri vardı. Biz o zaman Ali'ye bunu söylemedik, söyleyemezdik. Orada itfaiye ekipleri bize yardımcı oldu. Ali'nin babasının ilk depremde, ablasının ise ikinci de hayatını kaybettikleri belirlendi. Ali'ye baba ve ablasının iyi olduğunu söyledik. 11 yaşındaki Ali orada tek başınaydı. Önceliğimiz Ali'yi hayata bağlamaktı, şükür başardık. İnşallah, Ali bundan sonra sağ salim güzel bir hayat yaşar."

"Vicdanen çok rahatız çünkü üzerimize düşeni fazlasıyla yapmanın gayretindeydik." diyen Türker, depremin üçüncü gününde bir tas çorba içtiğini söyledi.

Aldıkları eğitim gereği ellerinden gelenin en fazlasını yapmanın uğraşında olduklarını anlatan Türker, şunları kaydetti:

"Bu ve benzeri başka görevlerde de bulundum. Bu göreve de hiç düşünmeden atıldım. İmkanlar dahilinde halkımıza yardımcı olmak istedik. Canlıyı hayata bağlamaya çalışıyorsunuz o an. Yeri geldi, canlıyı kurtarmak için moloz taşıdık. Yeri geldi insanların çadırını kurduk. Yapabileceğimizin en iyisini yaptığımıza inanıyorum."

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