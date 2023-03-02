Ardahan Valisi Öner, kentte konaklayan depremzedeleri ziyaret etti

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ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerden gelen ve kentteki KYK yurtlarında misafir edilen vatandaşlara ziyarette bulundu.

Vali Öner, depremzedeleri ziyaretinde, yaraların sarılması için devlet ve milletin seferber olduğunu söyledi.

Depremin oluşturduğu yaraların birlikte sarılacağını ifade eden Öner, "Ardahan'a gelen afetzede vatandaşlarımız da bu anlamda bizim misafirimizdir. Tüm kurumlarımızla birlikte afetzede vatandaşlarımızın yanında olmayı, onlara moral vermeyi sürdüreceğiz. Devletimiz güçlüdür. Bu zorlukların, felaketlerin üstesinden gelmek için birliğimizi, beraberliğimizi daha sıkı bir şekilde göstereceğiz." dedi.

Öner, kentte yaklaşık 768 depremzedenin bulunduğunu belirtti.

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