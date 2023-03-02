Ardahan'da kurtuluş programında depremde hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okundu

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Gürcistan sınırındaki Posof ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törende, Kaymakam Emrah Akduman ve diğer ilgililer Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Posof Merkez Camisinde şehitler ve 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okundu.

Posof Merkez Cami İmam Hatibi Yaşar Mert, AA muhabirine, özellikle şehit ve depremde hayatını kaybedenlerin duaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Böyle bir günde Mevlid-i Şerif programının anlamlı olacağını belirten Mert, "Bugün en anlamlı etkinliğimiz bu oldu. Çünkü hem şehitlerimizi hem de depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizi andık, onlar için dua ettik, Mevlid-i Şerif okuduk. Allah Türkiye'nin en kuzeydoğusunda yapılan dualarımızı kabul etsin." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.