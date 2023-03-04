Ardahan'dan deprem bölgesine psikososyal destek grubu gönderildi

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'da görev yapan gönüllü psikolojik danışman ve rehberlik öğretmenlerinden oluşan grup, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgedeki öğrenci ve vatandaşlara destek olmak için yola çıktı.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak deprem bölgesindeki yaraların en kısa sürede sarılması için birçok çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bugün ise psikolojik danışman ve rehberlik ile özel eğitim öğretmenlerinden oluşan 12 kişilik grubu deprem bölgesine gönderdiklerini belirten Bulut, şunları kaydetti:

"Bugün önemli bir çalışma daha yaptık. Bu çalışmamız, deprem bölgesindeki çadır kentler ile açılan okullardaki öğrenci ve velilere yönelik olacak. Bakanlığımızın koordinesi dahilinde bize gelen talepte Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine 8 psikolojik danışman ve rehberlik öğretmeni ile 4 özel eğitim öğretmenini gönderdik. Bu arkadaşlarımız gönüllü olarak bölgeye gidiyor."

Bulut, ekibin 11 Mart'a kadar çalışmasını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

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