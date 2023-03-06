Ardahan-Şavşat ile Türkgözü-Damal-Posof kara yolları ulaşıma açıldı

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ARDAHAN (AA) - Kar nedeniyle dün ağır tonajlı araç geçişine izin verilmeyen Ardahan-Şavşat ile Türkgözü-Damal-Posof kara yollarında ulaşım normale döndü.

Kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar ve tipi, ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oldu.

Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi ile Türkgözü-Damal-Posof kara yolunun Ilgar Dağı mevkilerinde başlatılan karla mücadele çalışması tamamlanarak ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

Karayolları 183. Şube Şefliği, yüksek noktalarda kar ve tipinin etkisini halen sürdürdüğünü, sürücülerin tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

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