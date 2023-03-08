Ardahan Valisi Öner'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Hüseyin Öner, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öner, mesajında, toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçası olan kadınların nesiller boyu ailesi, devleti ve milleti için tüm zorlukların üstesinden geldiğini belirtti.

"Cennet annelerin ayakları altındadır' diyen bir dinin mensubu olarak, kadınlarımıza hak ettiği değerleri vermek, onları korumak bizim en asli görevlerimizden biridir." diyen Öner, mesajında, "Kadınlarımız mutlu ve huzurlu olduğu zaman toplumumuz da mutlu ve huzurlu olacaktır. Bizim kadim kültürümüzde kadınlara yönelik şiddet, ayrımcılık, kötü muamele yoktur. Aksine saygı, sevgi ve hoşgörü vardır. Zira kadınlar, çocuklarımızın ilk öğretmeni, yarınlarımızı ve geleceğimizi inşa edecek nesillerimizin de yetiştiricisidir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü yürekten kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur dolu yıllar dilerim." ifadelerini kullandı.



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