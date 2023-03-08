Ardahan Valisi Öner, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde şehit annelerini ziyaret etti

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ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Hüseyin Öner, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentteki bazı şehit annelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Öner, şehit Tayfur Hançer'in annesi Sedriye Hançer, şehit İnan Akçam'ın annesi Suduret Akçam ve şehit Engin Türe'nin annesi İfaze Türe'yi kent merkezindeki evlerinde ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Ziyaretlerinde şehit annelerine karanfil veren Öner, şehit annelerinin yerinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Öner, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde evlatlarını bu aziz vatana şehit veren annelerimizi ziyaret edelim, bu vesileyle hallerini hatırlarını soralım istedik. Şehitlerimizin kıymetli emanetleri olan anneleri ve ailelerinin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Temennimiz odur ki, annelerimiz başka acı yaşamasınlar." ifadelerini kullandı.





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