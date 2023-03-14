Çocuklarının okulunda kursa katılan anneler yaptıkları oyuncakları deprem bölgesine gönderdi

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ARDAHAN (AA) - GÜNAY NUH - Ardahan'da çocuklarıyla okula gelen kadın kursiyerler, geri dönüşüm malzemelerinden ürettikleri oyuncaklarla hem evlerine gelir hem de depremzede çocukların gülümsemesini sağlıyor.

Merkez Gazi Atalay Ürker Anaokulunda Hayat Boyu Öğrenme Programları çerçevesinde açılan "Annemle el ele okuldayız" kursuna katılan 19 kadın kursiyer, çocuklarını okula bırakıp geri dönüşüm malzemelerinden bez bebek ve peluş oyuncakların yanı sıra patik, anahtarlık gibi ürünler hazırlıyor.

Üretilen oyuncaklar okulun sosyal medya hesaplarında satışa sunuluyor. Satıştan kadınlar da gelir elde ediyor.

"Bir oyuncak bir gülümseme" projesi kapsamında üretilen oyuncakların bir bölümü de deprem bölgesine afetzede çocuklara gönderiliyor.

Okul Müdürü Özler Uslu, AA muhabirine, kursa gelen velilerin hem çocuklarını okuttuğunu hem de aynı okulda üretime katkı sunduğunu söyledi.

Kursta geri dönüşüm projesi kapsamında özellikle elyaf ve dolgu oyuncaklar üretildiğini anlatan Uslu, "Çocukların eğitim materyali olarak kullandığımız ürünler doğal ve zararsız." dedi.

- Depremzede çocuklara oyuncak gönderiyorlar

Çocuklarını okula getiren velilerin kurs aldıklarını ve para kazandıklarını dile getiren Uslu, "Kursiyerlerimiz aldıkları eğitimle ürettikleri oyuncakların satışı ile ailelerine maddi katkıda sağladılar. Hem de geri dönüşüme katkıda bulundular. 'Bir oyuncak bir gülümseme' projesi ile de deprem bölgesine oyuncak gönderiyorlar. Oyuncak desteğinde bulundular. Bizim için çok önemli bir çalışma oldu." ifadelerini kullandı.

Uslu, deprem bölgesine iki kez oyuncak gönderdiklerini ve bunun devam edeceğini söyledi.

Kursiyerlerden Bahar Çelik de kursun her anlamda kendilerine kazanım sağladığını belirterek, "Burada meslek öğrenirken aynı zamanda para kazanıyoruz. Çocuklarımız okulda eğitim görüyor, biz de burada meslek öğreniyoruz. Çok iyi oldu. Evde sıkılıyorduk ama artık bir işimiz var." dedi.

Selime Çakır da kurs vesilesiyle deprem bölgesine oyuncak göndermenin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

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