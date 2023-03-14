Ardahan Belediyesi deprem bölgesine 1 ton kavurma gönderdi

Bu bölgelerden fay hattı geçmiyor! Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu

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ARDAHAN (AA) - Ardahan Belediyesi, kentte ilk kez ürettikleri kavurmaları deprem bölgesine gönderdi.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 kente yardımlar devam ediyor.

Bu kapsamda yöresel ürünler marketinde toplantı düzenleyen Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, belediye olarak depremin ilk gününden itibaren bölgeye yardım gönderdiklerini söyledi.

Kentte ilk kez üretilen kavurmaları bölgeye gönderdiklerini belirten Demir, "Bu kavurmayı belediye olarak ilk kez üretiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile üretimini yapıyoruz. Ürünlerimizin satışı yapılmadan 1 ton kavurmayı deprem bölgesine gönderiyoruz." dedi.

Demir, belediyenin imkanları dahilinde yardımların süreceğini ifade ederek, "Kavurmanın satışı için burada mağazamızı kurduk. Ardahanlılar olarak yardımlaşmayı, dayanışmayı, acısı ve sevgiyi paylaşmayı iyi biliriz. O nedenle ilk ürünlerimizin satışını yapmak veya tüketmek yerine afet bölgesine, depremzede kardeşlerimize göndermeyi uygun gördük. Bir ton kavurmayı Osmaniye'ye gönderirken 500 kilogram kavurmayı da AFAD'a teslim edeceğiz." diye konuştu.









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