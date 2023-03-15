MHP Ardahan İl Başkanı Mert, kentteki basın mensuplarıyla buluştu

ARDAHAN (AA) - MHP Ardahan İl Başkanı Turgay Mert, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Mert, partisinin il başkanlığında düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin geleceği için seçimleri Cumhur İttifakı'nın kazanması gerektiğini söyledi.

Kentin sorunlarının çözümü için köy köy, kapı kapı çalıştıklarını ifade eden Mert, "Önümüzdeki seçimde hiç şüphesiz Cumhur İttifakı kazanacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bizler seçim çalışması yaparken, aynı zamanda kentin sorunlarının da çözümü için gece gündüz uğraş veriyoruz." dedi.

Kura Nehri kıyısındaki belediyeye ait halk pazarında haftanın belirli bir günü köylü pazarının kurulmasını talep ettiklerini dile getiren Mert, "Köylerde yaptığımız çalışmalarda buna ilişkin yoğun talep aldık. Orada kurulacak bir köylü pazarı ile hem köylü kazanacak hem kentteki vatandaşımız doğal ürün elde edecek. Dolayısıyla ekonomik anlamda kentte önemli bir getiri sağlayacak. Yaptığımız her çalışmanın temelinde Ardahan'ın çıkarı var. Bizler ilimizin göç veren yer değil, göç alan bir il olması için uğraş vereceğiz. Derdimiz bu." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.