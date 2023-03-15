Ardahan Valisi Öner, ücretsiz yemek hizmetinden faydalanan öğrencileri ziyaret etti

ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Milli Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği "5 Milyon Öğrenciye Ücretsiz Yemek Uygulaması"ndan yararlanan kentteki anaokullarını ziyaret etti.



Merkez Gazi Atalay Ürker Anaokulunu ziyaret eden Öner, burada ücretsiz yemek uygulamasının işleyişiyle ilgili Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut ve sorumlulardan bilgi aldı.

Vali Öner, gazetecilere, kentte daha önce 4 bin 38 öğrencinin devletin ücretsiz yemek hizmetinden faydalandığını şimdi ise bu sayının 8 bin 308'e çıkarıldığını belirterek, "Bugün de bu okulumuzu ziyaret etmek istedik. Çocukların yemek ortamları çok güzel ve hijyen. Bizzat bu çalışmanın denetimini yapıyoruz. Dolayısıyla eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. Bu nedenle eğitimin her aşaması bizim için önemli. Bu nedenle bizzat yerinde görmek istedik." dedi.

Öner, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ardahan'a nakledilen öğrencilerin de yemek imkanından yararlandığını sözlerine ekledi.

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