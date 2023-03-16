Ardahan'dan depremzede çocukları gülümsetecek oyuncaklar gönderildi

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da çocuklarıyla okula gelen kadın kursiyerlerin, geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları oyuncaklar deprem bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen kentlere yönelik yardımlar devam ediyor.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Merkez Gazi Atalay Ürker Anaokulunda açılan "Bir oyuncak bir gülümseme" projesi kapsamında deprem bölgesi için bebek üreten kursiyerleri ziyaret etti.

Öner, AA muhabirine, çocuklarını okula getiren annelerin geri dönüşüm malzemelerinden bez bebek ve peluş oyuncakların yanı sıra patik, anahtarlık gibi ürünler yaptıklarını söyledi. Kursta üretilen oyuncakların deprem bölgesine gönderildiğini dile getiren Öner, şunları kaydetti:

"Bu okulumuzda uygulanan 'Bir oyuncak bir gülümseme' projesini çok önemli buluyorum. Deprem bölgesindeki çocuklarımızın gülümsemesine vesile olacak. Orada depremden etkilenen çocuklara daha güzel vakit geçirmeleri için bir katkı ve güzellik olacak. Dolayısıyla burada yapılan oyuncaklar deprem bölgesindeki illere gönderiliyor."

Öner, proje kapsamında üçüncü kez oyuncak gönderildiğini belirtti.

Projenin, Türk milletinin yardımlaşma ve dayanışma kültürüne katkı sağladığını vurgulayan Öner, "Daha da önemlisi ana sınıfı yaşında çocuklarımız yardımlaşma, dayanışma duygusunu öğreniyorlar çünkü bu duygu bizim milletimizin en önemli özelliklerinden biridir. Türk milletinin bu yardımlaşma ve dayanışma duygularını ne yapacaklar? Ana okulundan itibaren yaşamış ve paylaşmış olacaklar. Bu nedenle projeyi çok önemsiyoruz. Bunun için bizzat ziyaret etmek istedim." dedi.

Kursiyerler de Vali Öner'e ziyaretinden dolayı futbol topu ile kardan adam oyuncağı hediye etti.

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