Ardahan Belediyesine ait binaların depreme karşı genel taraması yapılıyor

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'da belediyeye ait binaların depreme karşı genel taraması yapılıyor.



Belediyeye ait hizmet binasındaki kolonlarda teknik personelce karot alındı, kolon taraması yapıldı.

Belediye Başkanı Faruk Demir, çalışmaya ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Yaşanan deprem felaketinin ardından Ardahan Belediyesi olarak bizler de deprem ile ilgili tarama çalışması başlattık. İlk olarak belediye hizmet binamızdan başlayıp karot örneği aldırıp, kolon taraması yaptırdık." ifadelerine yer verdi.



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