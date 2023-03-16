Ardahan Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden 18 Mart şehitlerini anma programı

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ARDAHAN (AA) - Ardahan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Ardahan Şehitliğinde program düzenledi.



Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut ve diğer ilgililerin katıldığı programda, şehitler ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Başsavcı Karabulut, burada yaptığı konuşmada, programın Ardahan Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yapıldığını söyledi.

Programın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Karabulut, "18 Mart Çanakkale Zaferi şehitlerimizi anmak için buradayız. Şehitlerimiz ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için dua ettik, Kur'an okundu." dedi.

Program, Ardahan Üniversitesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Suat Vural konuşması ile sona erdi.





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