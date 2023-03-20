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Ardahan'da lise öğrencileri deprem bölgesindeki kardeş okulları için kermes düzenledi

AA

Ardahan'da lise öğrencileri deprem bölgesindeki kardeş okulları için kermes düzenledi

ARDAHAN (AA) - Ardahan Salim Dursunoğlu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Şanlıurfa'daki kardeş okulları için kermes düzenledi.

"Eğitimde Tek Yürek Projesi" kapsamında Ardahan Salim Dursunoğlu İmam Hatip Lisesi ile Şanlıurfa Siverek Gazi İmam Hatip Ortaokulu kardeş okul olarak eşleştirildi.

Ardahan'daki lise öğrencileri, deprem ve sel felaketlerinden etkilenen kardeş okullarındaki öğrenciler yararına kermes organizasyonu yaptı.

Milli Egemenlik Parkı'nda kurulan çadırdaki kermeste öğrenciler ile öğretmenlerin hazırladıkları yiyecek ve içecekler satışa sunuldu.

Kermesten elde edilen gelir, Şanlıurfa Siverek Gazi İmam Hatip Ortaokuluna gönderilecek.

Lise müdürü Nihat Bülbül, AA muhabirine, okuldaki öğretmen ve öğrencilerin ortak fikri ile çalışmanın yapıldığını belirterek, "Öğretmen ve öğrencilerimizin buraya getirdikleri ürünlerle kermese katkı sağlandı. Çok şükür halkımız da ciddi bir rağbet gösterdi. Böyle bir çalışmada bulunmak bizleri ve öğrencilerimizi mutlu kıldı." dedi.

Öğrencilerden Helin Kurban da kermes ile deprem bölgesine katkı sunduklarını, böyle bir çalışmada görev almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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