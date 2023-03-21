Ardahan'da depremde hayatını kaybedenler anısına hatıra ormanı oluşturuldu

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

Ardahan Valiliğince, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla Çamlıçatak Şehitlik Ormanlığı'nda "6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı" fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner ve diğer ilgililer, burada depremzede vatandaşlar ile fidan dikip can suyu verdi.

Vali Öner, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenleri anmak ve unutmamak için 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde fidan diktiklerini söyledi.

Nevruzun da önemini anlatan Öner, şunları kaydetti:

"Bizler depremde millet olarak çok güzel birliktelik, beraberlik ve dayanışma örneğini gösterdik, buna devam edeceğiz. Bugünkü bu çalışmada bunlardan birisidir. Bunlar, zor zamanlarda ne kadar çabuk bir araya geldiğimizin göstergesidir. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bu şekilde anmış olacağız ve onları unutmayacağız."

Depremzede İrem Bellibaş da etkinliğin çok iyi olduğunu belirterek, "Havası temiz ve güzel bir ortamda böyle bir etkinlikten mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

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