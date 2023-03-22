Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oldu.

Ardahan-Artvin arasındaki sarıçamlarla kaplı tepeler kar yağışı ile beyaza büründü.

Yağış sonrası zirveler sisle kaplandı.



Kar ve sisle çevrili sarıçam ormanlarında güzel görüntüler oluştu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.