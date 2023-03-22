Ardahan'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 7 zanlı yakalandı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu ve kaçakçılığı önlemek amacıyla yapılan çalışmalar sürüyor.
Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda bir miktar esrar, sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanım aparatları ile 1580 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
"Uyuşturucu madde ticareti yapmak", "uyuşturucu madde bulundurmak" ve "kaçakçılık" suçlamasıyla 7 zanlı gözaltına alındı.