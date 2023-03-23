Ardahan'da ahır yangınında 5 büyükbaş hayvan telef oldu

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da yangın çıkan ahır kullanılamaz hale geldi, 5 büyükbaş hayvan telef oldu.
Gölgeli köyünde ikamet eden Murat Avşar'a ait ahırın elektrik kontağında yangın çıktı.
Kısa sürede tüm ahırı saran alevlere ilk müdahaleyi köylüler yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü, kullanılamaz hale gelen ahırdaki 5 büyükbaş hayvan telef oldu.
Hayvan sahibi Murat Avşar, yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilendi.