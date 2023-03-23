Ardahan'da ahır yangınında 5 büyükbaş hayvan telef oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da yangın çıkan ahır kullanılamaz hale geldi, 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

Gölgeli köyünde ikamet eden Murat Avşar'a ait ahırın elektrik kontağında yangın çıktı.

Kısa sürede tüm ahırı saran alevlere ilk müdahaleyi köylüler yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü, kullanılamaz hale gelen ahırdaki 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

Hayvan sahibi Murat Avşar, yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.