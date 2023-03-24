Ardahan Valisi Öner, kentte konaklayan depremzedeleri ziyaret etti

ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen ve kentte konaklayan ailelere ziyarette bulundu.



Öner, eşi Zehra Mine Öner ile Kıral ve Sağlam ailelerini ziyaretinde, yaraların sarılması için devletin seferber olduğunu vurgulayarak, "Daha önceki zorlukları aştığımız gibi, bugünleri hep birlikte, devlet ve millet olarak ortaklaşa aşacağız. Birliktelik, beraberlik ve dayanışma bunlar bizim kültürümüzde olan değerlerdir. Millet olarak bu birlik ve beraberliği hep yaptık, yapacağız." dedi.

Vali Öner, kentte bulunan yaklaşık 600 depremzedeye her türlü destek ve yardımların sağlandığını aktardı.





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