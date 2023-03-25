Ardahan'da şehit aileleri ve gazilere iftar verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ARDAHAN (AA) - Ardahan Valiliğince, şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Kura Nehri kıyısındaki bir restoranda verilen iftarda, Vali Hüseyin Öner ile protokol üyeleri, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Öner, ramazan vesilesiyle şehit aileleri ve gazilerle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bizleri bir araya getiren, birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştiren manevi atmosferdir ramazan. Vatanımızın birliği ve bütünlüğü için canlarını ortaya koyan şehitlerin yakınları ve gazilerimizle olmanın bir kez daha mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Vali Öner, bu yıl ramazanı "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden dolayı hüzünlü karşıladıklarını ifade etti.

Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa ve yakınlarına sabır dileyen Öner, "Bu büyük depremin ardından çok güzel bir dayanışma örneği sergiledik. Bizim insanımızın en büyük hasletlerinden birisi, bu tür olaylarda dayanışmadır. Depremde yardımlaşmayı, dayanışmayı en üst düzeyde sergiledik. Bu özelliklerimizi yaşattığımız müddetçe zor zamanların hep üstesinden geliriz inşallah." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.