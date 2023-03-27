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Çıldır Gölü'nün yüzeyindeki buz tabakası tamamen çözüldü

AA

Çıldır Gölü'nün yüzeyindeki buz tabakası tamamen çözüldü

ARDAHAN (AA) - Ardahan ile Kars sınırlarında yer alan Çıldır Gölü'nün yüzeyindeki buz tabakası tamamen çözüldü.

Kışın buzla kaplı yüzeyinde atlı kızak gezintisi ve "Eskimo" usulü balık avcılığı yapılan göl bölgesinde ilkbaharın gelişiyle havalar ısındı.

Yüzeyindeki buzun tamamen çözüldüğü göl, yaz sezonunda da yeşil çevresiyle doğa tutkunlarını ağırlayacak.

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, AA muhabirine, Çıldır Gölü'nün her mevsim ayrı bir güzellik sunduğunu söyledi.

Göl yüzeyindeki buz tabakasının tamamen eridiğini ifade eden Azizoğlu, şöyle konuştu:

"Göçmen kuşlarımız da artık gelmeye başladı. Bitki örtüsü yeşerecek. Gölümüzün kışın olduğu gibi yazın da tanıtımı için çeşitli faaliyetler yapacağız. Bundan sonra gelecek yerli ve yabancı turistlerimiz, gölün yazın sunduğu doğal güzelliklerini, etrafındaki bitki örtüsünü görme şansı bulacak. Amacımız, kışın olduğu gibi yazın da bu bölgeye turist çekmek. Çünkü gölümüz doğal yapısı ile bölgeye insanları çekiyor. Biz de buna katkı sunacağız."

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