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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kışı geride bırakan Kafkas arısının baharda bal mesaisi başladı

AA

Kışı geride bırakan Kafkas arısının baharda bal mesaisi başladı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da başta dil uzunluğu ve soğuğa dayanıklılığı açısından Türkiye'de tek, dünyada ise en önemli dört ırktan biri olan Kafkas arısının, baharın gelmesiyle bal mesaisi başladı.

Soğuk iklime karşı dayanıklılığıyla dikkati çeken Kafkas arıları için kentte kapalı ve açık alanlarda yaklaşık 706 işletmeye ait 40 bin 259 arı kovanı kışlatılıyor.

Posof ilçesinde kuruma ait kovanlarda inceleme yapan Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın, gazetecilere, kışlatma sezonunu tamamladıklarını söyledi.

Kışlatmada çıkan kovanların genel durumunun sağlıklı ve güçlü olduğuna dikkati çeken Aydın, "Kafkas arısı ilkbaharda geç uyanan fakat yaz aylarında hızla gelişen, oğul verme eğilimi az olan değerli bir arı ırkıdır. Kafkas arısının ana vatanı Ardahan'da aralık ayı başlarında başlayan kışlatma artık tamamlandı. Kovanlarda genel izlenim iyi. Geçen yıl sezon verimliydi, temennimiz bu yılın da öyle olması." ifadelerini kullandı.

Kışlatmadan çıkan kovanların ilk olarak seri şekilde kontrollerinin yapıldığını aktaran Aydın, besin yeterliliğine ve ana arı varlığına dikkat edildiğini anlattı.

Kontrollerde ana arısı olmayan kolonilere genç ana arı verildiğini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda erken ilkbahar olduğu için koloniye arı keki dediğimiz bal, polen ve pudra şekerinden oluşan bileşeni veriyoruz. Erken ilkbaharda bu kek yardımıyla koloniler kendi besin ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Yine bu dönemdeki koloni bakımları sırasında hastalık ve zararlı kontrolleri yapılıyor. Bu kontrollerde kolonide 'varroa' gibi zararlıların olması durumunda ruhsatlı arı ilaçları doğru dozda ve zamanda kullanarak zararlı mücadelemizi gerçekleştirmiş oluyoruz."


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