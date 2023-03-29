Ardahan'ın yüksek kesimleri karla kaplandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın yüksek kesimleri kar yağışı ile beyaza büründü.

Kent merkezinde sabah başlayan sağanak, yükseklerde yerini kar yağışına bıraktı.

Ardahan-Göle arasındaki tepeler başta olmak üzere yüksek noktalar, karla kaplandı.

Kent merkezinde ise aralıklarla sağanak etkili oluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.