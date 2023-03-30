Ardahan-Şavşat kara yolu kar nedeniyle ağır tonajlı araç geçişine kapatıldı

ARDAHAN (AA) - Ardahan-Şavşat kara yolunda, olumsuz hava koşulları nedeniyle ağır tonajlı araç geçişine izin verilmiyor.
Kentte dün başlayan ve sabah saatlerinde yoğunluğunu artıran kar, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.
Yoğun kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Ardahan'ı Karadeniz bölgesine bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Ekipler, söz konusu güzergahı ağır tonajlı araçların geçişine kapattı.
Karayolları 183. Şube Şefliği, bölgede karla mücadele çalışması başlattı.