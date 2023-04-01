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ARDAHAN (AA) - Yoğun kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların zincirsiz geçişine kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ulaşım normale döndü.

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla dün ulaşımda aksamaların yaşandığı kenti, Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na bağlayan kara yolunda, ekiplerin karla mücadele çalışması tamamlandı.

Çalışmanın ardından, yolda zincirsiz ağır tonajlı araçların da geçişine izin verilmeye başlandı.

Ekipler, yükseklerde aralıklarla etkili olan kar nedeniyle özellikle Türkgözü-Posof-Damal ve Ardahan-Şavşat kara yollarını kullanacak sürücülerin tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

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