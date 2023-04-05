Ardahan'da yayla evleri ilkbaharda kar altında kaldı

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın yüksek kesimlerindeki yayla evleri, ilkbaharda yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Kışın kar ve tipinin yoğunlukla etkili olduğu Ardahan-Artvin arasındaki yaklaşık 2580 rakımlı Bülbülan Yaylası, ilkbaharda metreleri aşan kar kalınlığıyla dikkati çekiyor.

Yağış dolayısıyla bölgedeki vatandaşların yazın kullandığı yayla evleri, kara gömüldü.

Avni Bozkurt, AA muhabirine, yaylalarının çoğu mevsim böyle olduğunu belirterek, "Bizim yaylanın güzelliği bu. Yollar açılınca yaylamıza varıp etrafını kardan temizliyoruz. Kış buraya erken gelir geç gider." dedi.

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