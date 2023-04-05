Ardahan Valisi Öner, AA'nın kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutladı

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ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Anadolu Ajansının (AA) 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Öner, mesajında, AA'nın basın hayatında objektif yayın çizgisi ve haber kalitesiyle doğruluğunu tescil etmiş bir kurum olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının geçmişte olduğu gibi bugün de yurt içinde ve yurt dışındaki yaygın haber ağıyla, ülkeye değer kattığını ifade eden Öner, şunları kaydetti:

"Milli mücadelenin sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansı, bugün de aynı ilkelerle, teknolojinin sunduğu tüm imkanlarla yayınını sürdürmekte, ülkemizde ve yurt dışındaki tüm gelişmeleri en doğru ve en hızlı şekilde milletimize ulaştırmaktadır. Bu düşüncelerle, Anadolu Ajansının 103. kuruluş yıl dönümünü kutlar, özverili hizmetler gerçekleştiren her kademedeki çalışanını tebrik eder, başarılarının devamını dilerim."

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