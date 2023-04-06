Göle'de Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Göle ilçesinde, Akıl ve Zeka Oyunları Dostluk Turnuvası düzenlendi.

Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile Göle Gençlik Merkezindeki turnuvaya 109 öğrenci katıldı.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İskender Karadağ, AA muhabirine, 65 öğrencinin ortaokul, 44 öğrencinin de ilkokullardan yarışmaya katıldığını söyledi.

Karadağ, "Buradaki her okul kendi içinde yarışıyor. Daha sonra derece alanlar kendi okulunu temsil etmek için Ardahan'da düzenlenecek turnuvaya katılacaklar. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. Öğrencilerimizin bu tür faaliyetlerde daha aktif rol almalarını amaçlıyoruz." dedi.



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