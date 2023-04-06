Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak, soğuk havanın etkisiyle yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi ile kenti Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısına bağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkileri kar yağışının ardından beyaza büründü.

Karayolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, kar yağışının söz konusu yollarda etkisini arttırdığını, sürücülerin tedbirli olmaları gerektiğini kaydetti.

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