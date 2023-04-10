Ardahan Valisi Öner, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümünü kutladı

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ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Öner, mesajında, 10 Nisan 1845 yılında kurulan Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururu ve mutluluğu içinde olduklarını belirtti.



Türk Polis Teşkilatı'nın, kurulduğu günden günümüze kadar halkın can ve mal güvenliğinin yanı sıra kamu düzeninin sağlanması, huzur ve barış ortamının korunması amacıyla çalıştığını ve görevini mesai mefhumu tanımaksızın her zaman layığıyla yaptığını vurgulayan Öner, şunları kaydetti:

"Milletimiz nezdinde huzur ve güvenliğin teminatı olarak görülen Polis Teşkilatımız, gösterdiği olağanüstü gayretler ve yaptığı hizmetler ile halkımızın gönlünde haklı bir yere sahip olmuştur. Gücünü kanunlardan alan polisimiz, görevini her zaman fedakarca yapmış, gerektiğinde canını hiçe saymıştır. Toplumun her kesimiyle kucaklaşan polisimiz, ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımızın yanında yer almış ve onlara şefkat elini uzatmıştır. Görevleri esnasında şehit olan polislerimizi rahmet, gazilerimizi şükranla anarken, emniyet teşkilatımızın değerli mensuplarına başarılar diliyorum."

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