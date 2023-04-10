Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci kuruluş yıl dönümü Doğu Anadolu'da kutlandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum, Ardahan, Kars, Tunceli, Iğdır ve Ağrı'da Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup ve İstiklal Marşı okundu.

İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, 10 Nisan 1845'te kurulan Türk Polis Teşkilatı’nın 178. yıl dönümünü büyük bir onur ve gururla kutladıklarını söyledi.

Türk Polis Teşkilatı’nın anayasa ve yasalardan aldığı yetkilerle halkın desteği ve sevgisini de yanına alarak görevini başarıyla yerine getirme gayreti içerisinde olduğunu belirten Tuncer, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz vatanın iç ve dış tehditlere karşı müdafaasında canları pahasına mücadele eden tüm şehitleri rahmetle, gazileri minnet ve şükranla andığını kaydetti.

Vali Vekili Murat Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özdemir ve emniyet mensupları daha sonra şehitliği ziyaret edip kabirlere karanfil bıraktı.

- Ardahan

Ardahan'da valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, bu yıl 6 Şubat'taki depremler dolayısıyla buruk bir kutlama yaptıklarını dile getirerek, depremde hayatını kaybedenleri andı.

Türk Polis Teşkilatı'nın kurulduğu günden bu yana yüksek vazife şuuruyla devletin emrinde, milletin hizmetinde hareket ettiğini aktaran Hayal, "Elde ettiği başarılarla milletimizin sevgi ve güvenini kazanan teşkilatımız, toplumda huzur ve düzeni tesis etmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak, kanun hakimiyeti ve devlet otoritesini sağlamak gibi önemi görevler üstlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Törene, Vali Vekili Şahin Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, kurum amirleri ve emniyet teşkilatı mensupları ile diğer ilgililer katıldı.

- Kars

Kars'ta Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla buradaki tören sona erdi. Sağdıç ve beraberindekiler daha sonra Garnizon Şehitliğini ziyaret etti.

Sarıkamış ilçesinde de Hükümet Konağı önündeki tören alanında Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Törene, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Ulusoy, kurum amirleri, STK ve siyasi parti temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

Kağızman ilçesinde de düzenlenen törenle polis haftası kutlandı.

- Tunceli

Tunceli'de Atatürk Mahallesi'ndeki Valilik Binası bahçesinde tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, protokol üyeleri ve emniyet teşkilatı mensupları katıldı.

- Iğdır

Iğdır'da belediye önündeki programda, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Yonca, burada yaptığı konuşmada, "Kuruluşundan bugüne milletimizin huzur ve güvenlik içinde yaşaması için, suç ve suçlulara karşı özveriyle sürdürdüğümüz mücadelemiz aynı anlayış ve kararlılıkla devam etmektedir. Teşkilatımızın tüm mensupları için büyük Türk milletine hizmet etmek en kutsal görevdir." dedi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, polisler ve jandarma personeli katıldı.

- Ağrı

Ağrı'da Abide Meydanı'nda yapılan programda, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Ardından Türk bayraklarıyla süslü kirpi, ejder, TOMA ve akrep gibi emniyetin envanterindeki araçlar, Polisevi önünden konvoy oluşturarak İl Emniyet Müdürlüğüne geldi.

Burada sergilenen araçlar vatandaşlara tanıtıldı, programlara İl Emniyet Müdürü Hasan Aydın da katıldı.

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