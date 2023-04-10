Karların eridiği Ardahan'da büyükbaş hayvanlar meraya çıktı

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ARDAHAN (AA) - Karların eridiği ve tabiatın yeşillendiği Ardahan'da, büyükbaş hayvanlar meraya çıkmaya başladı.

Kış mevsiminin uzun sürdüğü kentte havaların ısınmasıyla Ardahan Ovası'ndaki karlar eridi.

Doğanın yeşillendiği ovaya çıkarılan büyükbaş hayvanlar, taze otlarla beslendi.

Besicilerden Yılmaz Topçu, AA muhabirine, havaların ısınmasıyla meraların da yeşermeye başladığını söyledi.

Ardahan Ovası'ndaki otlaklara hayvanlarını çıkardıklarını ifade eden Topçu, "Uzun süredir hayvanlarımızı içeride besliyorduk. Ama artık bahara kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Günün belirli saatinde hayvanları otlattıktan sonra ahıra götürüyoruz. Meralar her gün biraz daha yeşeriyor." dedi.

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