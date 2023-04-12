Ardahan, Tunceli ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu

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ARDAHAN (AA) - Ardahan, Tunceli ve Kars'ın yüksek kesimlerinde ilkbaharda kar yağışı devam ediyor.

Ardahan'da gece etkili olan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi karla kaplandı.

Karayolları ekipleri güzergahta çalışma yürüttü.

- Tunceli

Tunceli'de de bir süredir etkisini gösteren sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Kar yağışıyla Ovacık ve Pülümür ilçelerindeki 3 bin rakımlı dağlar beyaza büründü.

- Kars

Kars'ta da sağanak etkili oldu, yüksek kesimlere ise kar yağdı. Beyaz örtüyle kaplanan 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde güzel manzaralar oluştu.

Sarıkamış ilçesinde ilkbaharda açan çiçekler kar altında kalırken, yaban kuşları da yiyecek aradı.



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