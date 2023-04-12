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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Göle ilçesinde ramazanda mukabele geleneği yaşatılıyor

AA

Göle ilçesinde ramazanda mukabele geleneği yaşatılıyor

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Göle ilçesindeki Bedirhan Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerince mukabele geleneği devam ediyor.

Öğle namazından sonra başlayan mukabeleyi takip eden katılımcılar, hafızların Kur'an-ı Kerim tilavetini dinliyor.

Okul Müdürü Erdal Çakıcı, AA muhabirine, son yıllarda ramazan ayı boyunca mukabele geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Geleneğin gelecek ramazanlarda da yaşatılacağını belirten Çakıcı, "Etkinliğimize, öğrenci, öğretmen ve çalışanlarımız ile vatandaşlardan yoğun ilgi var. İnşallah, ramazan ayı boyunca 400 hatmi şerife ulaşılacak. Emeği geçenleri kutluyorum." dedi.

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