Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu

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ARDAHAN (AA) - Ardahan ve Kars'ta aralıklarla yağan kar hayatı olumsuz etkiledi.

Ardahan'da etkili olan sağanak, sıcaklığın düşmesiyle yerini kar yağışına bıraktı.

Yüksek kesimler ve kent merkezindeki bazı noktalar, kar yağışı ile beyaza büründü.

Göle ilçesinde de kar etkili oldu.

- Kars

Kars'ta iki gündür yağan kar, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı aksattı.

Soğuk havanın da etkili olduğu kent, yağışla beyaza büründü.

Sarıkamış ilçesinin Yağbasan köyü yakınlarında kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Sarıçam ormanları ile baharı müjdeleyen sarı çayır çiçekleri karla kaplandı.



Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme çalışması yürüttü.





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