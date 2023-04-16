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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ardahan'da konuştu:

AA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ardahan'da konuştu:

ARDAHAN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin, "Bu uluslararası diplomaside dış işlerinden habersiz olarak yapılan bir skandaldır. Bunları biz şiddetle kınıyoruz." dedi.

Kirişci, AK Parti'nin seçim bürosunun açılışında, CHP'nin milletin değerleriyle çatışan bir parti olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Kirişci, şöyle devam etti:

"CHP, kendince bu millete format atmaya çalışan bir siyasi partidir. Bu partinin başına da kaset kumpası ile gelen bir zat var. Bu ülkede iktidar önemli, ancak muhalefet en az iktidar kadar önemli. Muhalefet iktidarın yanlışlarını uygun üslup ile söyleyebilendir. Ama bu memlekette CHP hep firen olmuştur, hep takoz olmuştur. Hep vesayet odakları ile iş birliği yapmış bir siyasi partidir."

Kirişci, HDP'li Sırrı Sakık'ın, Cumhuriyet ile ilgili söylemi hakkında da "Nedir bu sürgündekiler, nedir bu cezaevinden çıkarılacak olanlar? Nedir bu Cumhuriyet ile olan kavga? Değerli kardeşlerim bunların hesapları farklı. Bunlar dışarıdaki belirli emperyalist güçlerin içerideki uzantılarıdır." dedi.

- "Bunları biz şiddetle kınıyoruz"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin Kirişci, "ABD Büyükelçisi Ankara'da CHP'yi ziyaret ediyor. Bu uluslararası diplomaside dış işlerinden habersiz olarak yapılan bir skandaldır. Bunları biz şiddetle kınıyoruz. Bunlara geçit vermedik, vermeyeceğiz. Milletimiz bundan müsterih olsun." ifadelerini kullandı.

Kirişci, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin milletin bekası için önemli olduğunu, milletin doğru ve yanlışı birbirinden ayırt edeceğine inancının tam olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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