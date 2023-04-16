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Bakan Vahit Kirişci, orman şehitlerinin resmi unvana kavuşacağını açıkladı:

AA

Bakan Vahit Kirişci, orman şehitlerinin resmi unvana kavuşacağını açıkladı:

ARDAHAN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, orman yangınlarında 105 şehidin olduğunu belirterek, "Bu şehitlerimiz artık resmi unvana kavuşacak. Yıllardır bu şehitlerimize resmi olarak bu unvan verilmezken, yeni dönemde bu yasayla beraber vermiş olacağız." dedi.

Kirişci, Ardahan Üniversitesindeki "Tarım Sektör Temsilcileri Toplantısı"nda, Bakanlık olarak planlı tarım ile üreticinin daha çok kazanması için çalıştıklarını söyledi.

Yeni mevzuat ile tarım sektörüne "gerdanlık takacaklarını" dile getiren Kirişci, bunun tarımda zirve denilecek bir nokta olacağını anlattı.

Üreticinin, kazanması ve destek alması için kayıt altına alınacağını belirten Kirişci, şunları kaydetti:

"Bizim sadece üretici konusunda, ürettiğine ilişkin kanaatimiz pekişsin. Bizler buraların göç vermesini istemiyoruz. Türkiye geneli 686 bin hektar alan atıl durumda. Eğer biz bu alanları yeniden üretime dahil etmiş olabilsek ilk başlarda 14 milyar liralık ilave bir tarım hasıla elde edecek durumdayız. Üreten bir Türkiye'yiz üretmeye de devam edeceğiz."

- "Bu sektörü kutsal bir meslek gördük"

Orman yangınlarında toplam 105 şehit olduğunu bildiren Kirişci, şunları kaydetti:

"Bu şehitlerimiz artık resmi unvana kavuşacak. Yıllardır bu şehitlerimize resmi olarak bu unvan verilmezken, yeni dönemde bu yasayla beraber vermiş olacağız. Bunun yanı sıra orman köylüsüne de desteklerimiz sürecek. Sizin talep ve istekleriniz bizim önceliklerimiz olacak. Daha önce olduğu gibi sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu alanda olan, daha fazla baş tacı yapılmaya devam edilecek. Biz 'çobanın oyunu benim oyum ile bir mi tutacaksınız' diyenlerden olmadık. Bu sektörü kutsal bir meslek gördük, yanında yer aldık ve almaya devam edeceğiz."

- "Mera muhafaza memurluğu ihdas edeceğiz"

Bakan Kirişci, yeni bir kadro ihdas edeceklerini belirterek, "Artık meralarımızda mera muhafaza memurluğu ihdas edeceğiz, tıpkı orman muhafaza memurluğunda olduğu gibi ve böylelikle bir ihtilafa konu olmadan bu meralarımızın adil ve adaletli bir şekilde hayvanlarımızın otlatılmasında kullanılmasını sağlayacağız. Bu da inşallah bu devrimin bir parçası olarak gerçekleşmiş olacak." ifadelerini kullandı.

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