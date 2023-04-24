Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ardahan Göle'de vatandaşlara hitap etti:

ARDAHAN (AA) - Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye coğrafyasında herkes huzur içinde yaşayacak. Bundan emin olun. Sandığa gidin, oyunuzu verin. Haktan, hukuktan, adaletten yana oy verin." dedi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Ardahan'ın Göle ilçesinde, seçim otobüsünün kapısından vatandaşlara yaptığı konuşmada, herkesin huzur içinde yaşaması için çalışacaklarını söyledi.

Bölgenin bereketli topraklara sahip olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız okula aç gidiyor. Yeteri kadar beslenemiyor. Bu bereketli ovalar cıvıl cıvıl olmak zorunda. Bu bereketli ovalarda insanlar kazanmak zorunda. Kafkaslar'ın ve Orta Doğu'nun yıllık et üretim ihtiyacı 25 milyar dolar. Ama buralarda insanlar perişan vaziyette. Gidiyorlar 'Acaba büyükşehirlerin varoşlarında iş bulabilir miyim' diye. Bu bereketli topraklarda bizim insanımız niye kazanmasın, bizim insanımızın alın teri niye değerlenmesin? Canlı hayvanı dışarıdan getiriyorlar, eti dışarıdan getiriyorlar. Bu ovalar, bu yaylalar, platolar var. Hiç endişe etmeyin, buraların cıvıl cıvıl olduğunu, buraların üretim merkezi olduğunu hepiniz göreceksiniz. Allah nasip ederse."

Kılıçdaroğlu, vatandaşlar için çalışacağını belirterek, "Benim saraylarda oturmak gibi bir niyetim yok. Ben sizin gibi, sizin için çalışacağım. Sizin karnınız toksa, benim de karnım tok olacak. Türkiye coğrafyasında herkes huzur içinde yaşayacak. Bundan emin olun. Sandığa gidin, oyunuzu verin. Haktan, hukuktan, adaletten yana oy verin. Adaleti ülkeye getireceğiz. Adalet olmazsa devlet olmaz. Adalet olmazsa vatandaş rahat etmez. Bundan emin olmanızı isterim." ifadelerini kullandı.

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